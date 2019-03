Fechten: Säbel-Europameister Hartung gewinnt Weltcup in Budapest

Budapest (SID) - Säbel-Europameister Max Hartung (Dormagen) hat seine Topform unterstrichen und den Fecht-Weltcup in Budapest gewonnen. Der 29-Jährige besiegte im Finale den Südkoreaner Oh Sanguk 15:12. Auf dem Weg zum zweiten Weltcup-Sieg seiner Karriere hatte sich der Team-Weltmeister von 2014 im Viertelfinale gegen den Weltranglistenersten Eli Dershwitz aus den USA ebenfalls mit 15:12 durchgesetzt.

Säbelfechter Max Hartung gewann sein zweites EM-Gold © SID

In diesem Jahr hatte Hartung bereits mit Topplatzierungen geglänzt. Bei den Weltcups in Padua und Warschau hatte er jeweils den dritten Rang belegt. Beim Grand Prix in Kairo wurde er Sechster.