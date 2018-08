Fechten kein Thema mehr: Fichtel wird 50

Köln (SID) - Deutschlands erfolgreichste Fechterin Anja Fichtel feiert am Freitag ihren 50. Geburtstag. Bei den Olympischen Sommerspielen 1988 in Seoul gewann die Florettfechterin im Einzel und mit der Mannschaft die Goldmedaille und hatte damit großen Anteil an einem der bedeutendsten Momente des deutschen Fechtsports.

Olympiasiegerin Fichtel blickt auf ihre Karriere zurück © SID

"Es waren schöne Zeiten, aber es hat nichts mehr mit meinem jetzigen Leben zu tun", sagte Fichtel einst. Heute lebt sie in ihrer Heimat Tauberbischofsheim in Baden-Württemberg. An Fechten, sagt Fichtel, erinnere in ihrem Haus nichts mehr. Die Medaillen der fünfmaligen Weltmeisterin und zehnmaligen deutschen Einzelmeisterin liegen mittlerweile im Keller.

Dennoch: Die dreifache Mutter steht mit ihrem Namen als Synonym für die goldenen Jahre des deutschen Fechtsports, der nach dem Olympia-Desaster in Rio 2016 und der ebenso erfolglosen WM in Wuxi im Juli an einem kritischen Punkt steht.