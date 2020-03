Fechter Hartung in häuslicher Isolation

Köln (SID) - Der viermalige Fecht-Europameister Max Hartung muss auf dem Weg zu den Olympischen Spielen in Tokio wegen der Coronakrise mit neuerlichen Einschränkungen zurechtkommen. Der Präsident der Vereinigung Athleten Deutschland und seine Freundin begaben sich in ihrer gemeinsamen Wohnung in Köln freiwillig in häusliche Isolation. Dies bestätigte der Säbelfechter auf SID-Anfrage.

Max Hartung: Athleten werden stärker © SID

Seine Freundin habe Kontakt zu einem bestätigten Coronafall gehabt, deshalb bleiben beide nun bis Ende nächster Woche vorsichtshalber zuhause. Damit fallen gut vier Monate vor dem geplanten Start der Sommerspiele (24. Juli bis 9. August) auch Laufeinheiten und sonstige Outdoor-Aktivitäten als alternative Trainingsmöglichkeiten auf dem Weg zu Olympia weg. Fecht-Training war für den 30-Jährigen bereits seit Ende vergangener Woche nicht mehr möglich, nachdem die Trainingshalle in Dormagen geschlossen worden war.