Fed Cup: Debütantin Lottner gleicht überraschend aus

Minsk (SID) - Debütantin Antonia Lottner (Düsseldorf) hat dem stark ersatzgeschwächten deutschen Fed-Cup-Team beim Erstrundenduell in Weißrussland den Ausgleich beschert. Die 21-Jährige gewann überraschend gegen die weißrussische Spitzenspielerin Alexandra Sasnowitsch 7:5, 6:4 und glich damit zum 1:1 aus.

Antonia Lottner glich überraschend aus © SID

Zum Auftakt hatte Tatjana Maria (Bad Saulgau), in Abwesenheit von Angelique Kerber (Kiel) und Julia Görges (Bad Oldesloe) Deutschlands Nummer eins, gegen Arina Sabalenka 6:4, 1:6, 2:6 verloren. Besser machte es Lottner, die bei ihrem ersten Auftritt im Fed Cup nervenstark spielte und sich auch von der Kulisse in Minsk nicht verunsichern ließ. Nach 1:37 Stunden verwandelte Lottner ihren ersten Matchball.

Am Sonntag benötigt Deutschland zwei weitere Siege, andernfalls muss die Auswahl des neuen Teamchefs Jens Gerlach wie im Vorjahr in die Relegation. Den Auftakt macht ab 11.00 Uhr (DAZN) Maria gegen Sasnowitsch, anschließend trifft Lottner auf Sabalenka.

Für das Doppel nominierte Gerlach bei seinem Debüt auf der Bank die erfahrene Anna-Lena Grönefeld (Nordhorn) und die junge Anna-Lena Friedsam (Neuwied) in ihrem ersten Match für Deutschland. Das Duo trifft auf Wera Lapko und Lidija Marozawa.

Weißrussland, das im Vorjahr im Finale gegen die USA verloren hatte, tritt beim Duell mit Deutschland ebenfalls nicht in Bestbesetzung an. Die zweimalige Australian-Open-Siegerin und ehemalige Weltranglistenerste Wiktoria Asarenka ist am Wochenende in Minsk nicht dabei.