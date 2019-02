Fed Cup: Tschechien muss sich gegen Rumänien strecken - Frankreich führt in Belgien

Köln (SID) - Titelverteidiger Tschechien muss sich in der ersten Runde des Fed Cups strecken. Nach den ersten beiden Einzeln steht es zwischen dem Gastgeber und Rumänien in Ostrau 1:1. Besser läuft es für den zweimaligen Fed-Cup-Champion Frankreich, den in Belgien nur noch ein Sieg vom Einzug ins Halbfinale trennt.

Pliskova gewann ihr Match souverän in zwei Sätzen © SID

Karolina Pliskova brachte Tschechien durch einen souveränen 6:1, 6:4-Sieg gegen Mihaela Buzarnescu mit 1:0 in Führung. Der ehemaligen Weltranglistenersten Simona Halep gelang durch ein 6:4, 6:0 über Katerina Siniakova der Ausgleich für Rumänien.

Parallel stellten die Französinnen Caroline Garcia und Alice Cornet in Lüttich die Weichen auf Halbfinaleinzug. Garcia bejubelte einen hart umkämpften 7:6 (7:2), 4:6, 6:2-Sieg gegen Alison van Uytvanck, Cornet hatte beim 7:6 (8:6), 6:2 gegen Elise Mertens hingegen weniger Probleme.

Im dritten Einzel zwischen Tschechien und Belgien treffen Pliskova und Halep aufeinander, die Französin Garcia kann gegen Mertens mit einem Sieg bereits für die Entscheidung sorgen.

Die Erstrundenbegegnung zwischen dem 18-maligen Gewinner USA und dem siebenmaligen Sieger Australien begann erst am Samstagabend.