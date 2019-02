Fed Cup: Tschechien und USA müssen sich strecken - Frankreich führt in Belgien

Köln (SID) - Titelverteidiger Tschechien muss sich in der ersten Runde des Fed Cups strecken. Nach den ersten beiden Einzeln steht es zwischen dem Gastgeber und Rumänien in Ostrau 1:1. Ebenfalls jeweils einen Sieg auf beiden Seiten gab es zwischen dem 18-maligen Gewinner USA und dem siebenmaligen Sieger Australien. Besser läuft es für den zweimaligen Fed-Cup-Champion Frankreich, den in Belgien nur noch ein Sieg vom Einzug ins Halbfinale trennt.

Pliskova gewann ihr Match souverän in zwei Sätzen © SID

Karolina Pliskova brachte Tschechien durch einen souveränen 6:1, 6:4-Sieg gegen Mihaela Buzarnescu mit 1:0 in Führung. Der ehemaligen Weltranglistenersten Simona Halep gelang durch ein 6:4, 6:0 über Katerina Siniakova der Ausgleich für Rumänien.

Parallel stellten die Französinnen Caroline Garcia und Alice Cornet in Lüttich die Weichen auf Halbfinaleinzug. Garcia bejubelte einen hart umkämpften 7:6 (7:2), 4:6, 6:2-Sieg gegen Alison van Uytvanck, Cornet hatte beim 7:6 (8:6), 6:2 gegen Elise Mertens hingegen weniger Probleme.

Am späteren Samstagabend wurde Ashleigh Barty ihrer Favoritenrolle gegen die erst 20 Jahre alte Sofia Kenin gerecht und brachte Australien durch ein 6:1, 7:6 (7:2) in Führung. Madison Keys glich mit einem 6:2, 6:2 gegen Kimberly Birrell für die USA aus.

Im dritten Einzel zwischen Tschechien und Belgien treffen Pliskova und Halep aufeinander. Die US-Amerikanerin Keys trifft auf Barty. Die Französin Garcia kann gegen Mertens mit einem Sieg bereits für die Entscheidung sorgen.