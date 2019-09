Federer gegen Nadal vor 80.000 Zuschauern: Real-Präsident plant Weltrekordmatch

Köln (SID) - Roger Federer gegen Rafael Nadal vor einer Weltrekordkulisse - diese Vision hat Real Madrids Präsident Florentino Perez öffentlich gemacht. Wie die spanische Tageszeitung ABC berichtet, formulierte der Vorsitzende des spanischen Fußball-Rekordmeisters bei einer Veranstaltung am Mittwochabend im Estadio Santiago Bernabeu das Ziel, die beiden Tennisikonen im Stadion der Königlichen zu einem Showmatch vor 80.000 Zuschauern zu begrüßen.

Kommt es zum Weltrekordmatch zwischen Nadal und Federer? © SID

Die bisherige Weltrekordkulisse im Tennis liegt bei 35.681 Zuschauern, als 2010 im König-Baudouin-Stadion von Brüssel der belgische Tennisstar Kim Clijsters die US-Legende Serena Williams 6:3, 6:2 schlug.

Laut ABC hat Perez über seine Idee bereits mit dem 33-jährigen Spanier Nadal, der großer Real-Fan ist, gesprochen. Offen ist, wie der Schweizer Federer (38) zu Perez' Plänen steht.

Der seit seinem US-Open-Erfolg am vergangenen Sonntag 19-malige Grand-Slam-Gewinner Nadal und der 20-malige Major-Champion Federer sind die erfolgreichsten männlichen Tennisspieler in der Geschichte der großen Turniere. Auf der Profi-Tour kam es 40-mal zu diesem Klassiker, 24-mal ging der Mallorquiner Nadal als Sieger vom Platz. Das letzte Aufeinandertreffen im diesjährigen Wimbledon-Halbfinale ging an Federer.