Federer im Halle-Finale gegen Zverev-Bezwinger Goffin

Halle Westfalen (SID) - Rekordsieger Roger Federer greift beim ATP-Turnier in Halle/Westfalen nach seinem zehnten Titel. Der topgesetzte Schweizer zog durch ein 6:3, 6:3 nach 62 Minuten gegen den französischen Doppelspezialisten Pierre-Hugues Herbert zum 13. Mal ins Finale des Rasenturniers ein. Im Endspiel am Sonntag (13.00 Uhr/ZDF) trifft Federer auf David Goffin, gegen den er in bisher acht Duellen erst einmal verloren hat.

Roger Federer trifft im Finale in Halle auf David Goffin © SID

Der Belgier Goffin bezwang einen Tag nach seinem Viertelfinal-Sieg über Alexander Zverev (Hamburg) den Stuttgart-Sieger Matteo Berrettini (Italien) mit 7:6 (7:4), 6:3 und erreichte sein erstes Endspiel auf der Tour seit November 2017. Danach war er sechsmal in Halbfinals gescheitert.