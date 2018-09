Federer nach souveränem Sieg über Kyrgios im Achtelfinale

New York (SID) - Der fünfmalige Titelträger Roger Federer ist ohne Satzverlust ins Achtelfinale der US Open in New York eingezogen. Der 37 Jahre alte Schweizer ließ dem Australier Nick Kyrgios (23) beim 6:4, 6:1, 7:5 kaum eine Chance. Das mit Spannung erwartete Duell zwischen dem Grand-Slam-Rekordchampion und dem unberechenbaren Jungstar war eine einseitige Angelegenheit.

Roger Federer feiert seinen Sieg über Nick Kyrgios © SID

Federer spielt nun am Montag gegen Kyrgios' Landsmann John Millman um den Einzug ins Viertelfinale. Der Weltranglistenzweite hatte die US Open von 2004 bis 2008 fünfmal nacheinander gewonnen, wartet allerdings seit zehn Jahren auf seinen sechsten Titel in Flushing Meadows.