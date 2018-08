Federer startet souverän in die US Open

New York (SID) - Grand-Slam-Rekordchampion Roger Federer ist mit einem souveränen Sieg in die US Open gestartet. Der 37 Jahre alte Schweizer, der von 2004 bis 2008 fünfmal in New York triumphiert hatte, gewann gegen den Japaner Yoshihito Nishioka 6:2, 6:2, 6:4. In der zweiten Runde bekommt es der Weltranglistenzweite Federer am Donnerstag mit dem Franzosen Benoit Paire zu tun.