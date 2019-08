Federer und Djokovic in New York in der dritten Runde

New York (SID) - Grand-Slam-Rekordsieger Roger Federer (38) und Titelverteidiger Novak Djokovic (32) haben bei den US Open die dritte Runde erreicht. Wie schon zuvor gegen den Inder Sumit Nagal verlor der an Position drei gesetzte Federer auch in seinem Zweitrunden-Match gegen Damir Dzumhur (Bosnien und Herzegowina) den Startsatz, gewann aber schließlich klar 3:6, 6:2, 6:3, 6:4.

Federer hatte erneute Startschwierigkeiten © SID

Wimbledonsieger Djokovic bezwang trotz Beschwerden in der linken Schulter den Argentinier Juan Ignacio Londero 6:4, 7:6 (7:3), 6:1 und blieb weiter ohne Satzverlust. Immer wieder dehnte und massierte der Weltranglistenerste aus Serbien in Spielpausen seine Schulter, ließ sich zudem mehrmals vom Physiotherapeuten behandeln.

"Es war nicht leicht, mit den Schmerzen zu spielen", sagte Djokovic: "Es hat definitiv meinen Aufschlag und meine Rückhand beeinträchtigt."

Federers Gegner um den Einzug ins Achtelfinale ist Daniel Evans (Großbritannien) oder Lucas Pouille (Frankreich/Nr. 25), der in der ersten Runde Philipp Kohlschreiber (Augsburg) bezwungen hatte. Der topgesetzte Djokovic spielt entweder gegen Dusan Lajovic (Serbien/Nr. 27) oder Denis Kudla (USA).