Federer verliert überraschend gegen Nishikori

London (SID) - Rekordsieger Roger Federer hat sein Auftaktmatch beim Saisonfinale in London verloren und muss um den Einzug ins Halbfinale bangen. Der 37-Jährige aus der Schweiz unterlag überraschend dem Japaner Kei Nishikori nach 1:27 Stunden 6:7 (4:7), 3:6. Federer war nach dem Titel bei seinem Heimturnier in Basel und dem Halbfinale beim Masters in Paris als Mitfavorit zum Turnier der acht jahresbesten Spieler gereist.

Roger Federer verliert sein Auftaktmatch in London © SID

In der sogenannten Lleyton-Hewitt-Gruppe reiht er sich nach dem ersten von drei Spieltagen allerdings hinter Nishikori und dem Südafrikaner Kevin Anderson ein. Der Wimbledonfinalist gewann sein Match gegen Dominic Thiem aus Österreich 6:3, 7:6 (12:10).

In der Guga-Kuerten-Gruppe bekommt es Deutschlands Spitzenspieler Alexander Zverev am Montag (15.00 Uhr MEZ/Sky) mit dem Kroaten Marin Cilic zu tun. Am Abend trifft der Weltranglistenerste Novak Djokovic (Serbien) auf John Isner (USA). Die Ersten und Zweiten beider Gruppen qualifizieren sich für das Halbfinale am Samstag.

Federer, der bei seinen 15 Teilnahmen zuvor nur 2008 in der Vorrunde gescheitert war, spielt am Dienstag gegen Thiem, Anderson trifft auf Nishikori.