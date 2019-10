Federer verzichtet auf Masters in Paris

Paris (SID) - Roger Federer hat einen Tag nach seinem zehnten Titel beim Heimturnier in Basel die Teilnahme am Masters in Paris (bis 3. November) abgesagt. "Ich muss mich schonen, weil ich so lange wie möglich auf der ATP-Tour spielen möchte", begründete der Grand-Slam-Rekordchampion seine Entscheidung.

Roger Federer sagt für das Masters in Paris ab © SID

Der Schweizer hatte am Sonntag durch das 6:2, 6:2 im Finale gegen den Australier Alex de Minaur zum zehnten Mal in seiner Heimatstadt triumphiert. Zehn Titel bei ein- und demselben Turnier hat Federer bislang nur in Halle/Westfalen gewonnen. In Basel verkürzte der 38-Jährige mit seinem 103. Turniersieg den Rückstand in der "ewigen" Bestenliste zu Rekordhalter Jimmy Connors (109).

Für Federer steht damit in dieser Saison nur noch das ATP-Finalturnier in London (10. bis 17. November) als offizieller Wettkampf auf dem Programm. Mit sechs Titeln ist er beim Abschlussturnier der besten acht Spieler der Saison Rekordsieger. Im Anschluss wird Federer mit dem deutschen Spitzenspieler Alexander Zverev (Hamburg) noch Showmatches in Süd- und Mittelamerika bestreiten.