Fehlende Fans - Kimmich: "Wir sind schuld"

Kamen (SID) - Joshua Kimmich hat die schlechten Leistungen der Nationalmannschaft in diesem Jahr für das mangelnde Zuschauerinteresse bei Länderspielen verantwortlich gemacht. "Nur wir sind mit den gezeigten Leistungen daran schuld. Mit besseren Leistungen können wir es ändern", sagte der Münchner vor dem Nations-League-Abschluss am Montag (20.45 Uhr/ARD) in Gelsenkirchen gegen die Niederlande.

Joshua Kimmich nimmt sich und die DFB-Elf in die Pflicht © SID

Für das Duell gegen den Erzrivalen sind rund 40.000 Karten verkauft worden. Beim Länderspiel am vergangenen Donnerstag in Leipzig gegen Russland (3:0) waren mehrere Tausend Plätze leer geblieben. "Wir spielen lieber vor einem vollen Haus", sagte Kimmich.