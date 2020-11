Fehlschuss im 17. Elfmeter: Kruse verpasst Rekord

Köln (SID) - Ex-Nationalspieler Max Kruse hat einen Rekord in der Fußball-Bundesliga verpasst. Beim 2:1 (1:0) von Union Berlin beim 1. FC Köln vergab Kruse im 17. Anlauf erstmals einen Elfmeter. Seine vorherigen 16 Strafstöße hatte Kruse allesamt verwandelt, er liegt in der Statistik der erfolgreichen Serien-Elfmeterschützen gleichauf mit dem früheren Schalker und Bochumer Jochen Abel an der Spitze.

Max Kruse scheitert vom Punkt an Timo Horn © SID

Am Sonntag scheiterte Kruse an Kölns Torhüter Timo Horn. Den Nachschuss verwertete der 32-Jährige aber und bescherte Union somit den vierten Saisonsieg.