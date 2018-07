Feigenbutz boxt gegen Kraft in Ludwigshafen

Ludwigshafen (SID) - Boxprofi Vincent Feigenbutz steigt am 15. September in Ludwigshafen wieder in den Ring. Gegner der deutschen Boxhoffnung im Supermittelgewicht ist Toni Kraft (München), früherer Junioren-Weltmeister im Halbschwergewicht. Der Kampfabend wird ab 20.00 Uhr von Sport1 übertragen.

Feigenbutz (r.) gewinnt durch Technischen K.o. © SID

Noch ist unklar, um welchen Titel geboxt wird. Feigenbutz hat seinen letzten Fight im Februar gegen den Südafrikaner Eyno Liebenberg gewonnen und ist Intercontinental-Champion der IBF. "Iron Junior" brachte es in 30 Profikämpfen auf 28 Siege. Kraft ist aktueller Europameister der IBF.