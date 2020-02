Feigenbutz boxt in Nashville um die WM

Berlin (SID) - Profiboxer Vincent Feigenbutz (24) will sich in der Nacht zu Sonntag in den USA zum Weltmeister krönen. Der Supermittelgewichtler aus Karlsruhe fordert IBF-Champion Caleb Plant in dessen Heimatstadt Nashville/Tennessee heraus.

Feigenbutz-Kampf im Free-TV © SID

"Es war immer mein Traum, eines Tages in den USA zu boxen. Ich habe mein ganzes Leben auf diese Möglichkeit gewartet", sagte Feigenbutz, der als klarer Außenseiter gilt. Feigenbutz war 2015/2016 schon Interims-Champion der WBA und kam in 33 Profikämpfen auf 31 Siege (27 Knockouts). Gegner Plant hat alle seine 19 Profikämpfe für sich entschieden.

Ein Sieg von "Iron Junior" Feigenbutz würde auch dem deutschen Profiboxen aus der Krise helfen. Seit der Niederlage von Tyron Zeuge (Berlin) 2018 gegen den Briten Rocky Fielding hat Deutschland keinen regulären Weltmeister mehr. Zudem wäre Feigenbutz der erste deutsche Boxprofi seit Max Schmeling 1930, der sich in den USA zum Weltmeister krönt.