Feigenbutz verliert WM-Kampf in Nashville vorzeitig

Los Angeles (SID) - Profiboxer Vincent Feigenbutz (24) hat den WM-Kampf im Supermittelgewicht gegen IBF-Champion Caleb Plant (USA) verloren. In Nashville unterlag Außenseiter Feigenbutz dem Titelverteidiger durch technischen K.o. in der zehnten Runde.

Vincent Feigenbutz (l.) verliert gegen Caleb Plant © SID

Plant kontrollierte den Kampf von Beginn an. Feigenbutz agierte mutig, gewann aber keine einzige Runde. Der Karlsruher, der zum erstem Mal in den USA antrat, kommt in 34 Profikämpfen nun auf 31 Siege und drei Niederlagen. Plant gewann alle seine 20 Profikämpfe.