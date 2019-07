Felix verpasst WM-Ticket über 400 Meter

Des Moines (SID) - Bei ihrem Comeback nach 13-monatiger Baby-Pause hat Leichtathletik-Star Allyson Felix bei den US-Meisterschaften in Des Moines/Iowa das Ticket für die WM in Doha (28. September bis 6. Oktober) verpasst. Über die 400 m belegte die elfmalige Weltmeisterin in 51,94 Sekunden den sechsten Platz und konnte sich erstmals seit 2003 nicht für einen Einzelwettbewerb qualifizieren.

Allyson Felix wird Sechste über 400 m © SID

"Ich wusste, dass die Situation für mich nicht gerade ideal war. Ich wäre aber verrückt, wenn ich sagen würde, dass ich enttäuscht bin", sagte die 33-Jährige, die Ende des Jahres Tochter Camryn zur Welt gebracht hatte und noch auf eine Nominierung für das Staffel-Team hofft. Der Sieg im Drake Stadium ging an Shakima Wimbley (50,21).

Bei den Männern setzte sich Fred Kerley mit persönlicher Bestleistung in 43,64 Sekunden vor Michael Norman (43,79) durch. Im Stabhochsprung glänzte Weltmeister Sam Kendricks mit der Jahresweltbestleistung von 6,06 Metern, gleichzeitig US-Rekord.