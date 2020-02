Fendt tritt als Präsident des Rodel-Weltverbandes ab

Köln (SID) - Josef Fendt hat nach 26 Jahren an der Spitze des Internationalen Rennrodel-Verbandes FIL seinen Rücktritt angekündigt. "Ich werde mein Amt beim FIL-Kongress im Juni 2020 in Berchtesgaden zur Verfügung stellen", sagte der 72-Jährige im Rahmen des Weltcup-Finales am Königssee: "Ich übergebe einen gut aufgestellten Weltverband mit geordneten Finanzen und klaren Strukturen."

Rodel-Weltverband: Josef Fendt kündigt Rücktritt an © SID

Der zweimalige Rodel-Weltmeister ist erst der zweite Präsident in der langjährigen Geschichte der FIL. Er wurde im Juni 1994 in Rom erstmals an die Spitze gewählt und anschließend sechs Mal im Amt bestätigt.

Vor seiner ersten Wahl hatte er den Verband nach dem überraschenden Tod von Gründungspräsident Bert Isatitsch im Februar 1994 schon kurzzeitig kommissarisch geführt. Isatitsch hatte seit der Gründung im Jahr 1957 an der Spitze der FIL gestanden.