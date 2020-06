Fernduell mit Werder um Relegation: Fortuna-Coach Rösler "voller Optimismus"

Düsseldorf (SID) - Fortuna Düsseldorfs Trainer Uwe Rösler geht "voller Optimismus" in das Fernduell mit Werder Bremen um den Relegationsplatz. "Wir hatten bisher eine positive und konzentrierte Trainingswoche. Wir laden Energie auf, um am Samstag topfit zu sein", sagte der 51-Jährige vor der Partie am 34. Spieltag bei Union Berlin.

Uwe Rösler ist im Abstiegskampf optimistisch © SID

Die Rheinländer könnten mit einem Sieg am Samstag (15.30 Uhr/Sky) Rang 16 sichern. Holt Röslers Team einen Punkt, könnte Werder bei einem Erfolg gegen den 1. FC Köln mit mindestens vier Toren Unterschied vorbeiziehen. Bei einer Düsseldorfer Niederlage würde Werder auch ein knapper Sieg reichen.

Rösler sprach von einer "komfortablen" Ausgangsposition seiner Mannschaft: "Wir haben unser Schicksal selbst in der Hand." Der Fortuna-Coach wird während des Spiels auch über den Zwischenstand bei Werder informiert sein. Neue Ausfälle gibt vor dem Saisonfinale nicht.