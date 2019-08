Ferrari-Doppelschlag im Training: Leclerc sechs Zehntel vor Vettel

Spa-Francorchamps (SID) - Mit einem Ferrari-Doppelschlag endete in Spa der erste Trainingstag vor dem Großen Preis von Belgien (Sonntag 15.10 Uhr/RTL und Sky). In 1:44,123 Minuten war der Monegasse Charles Leclerc in der Addition beider Durchgänge sechs Zehntel schneller als Vorjahressieger Sebastian Vettel (Heppenheim/1:44,753).

Vettel setzte sich mit zwei Zehntel Vorsprung durch © SID

Auf den Plätzen drei und vier folgte das Weltmeisterteam Mercedes mit Valtteri Bottas (Finnland/1:44,969) und Champion Lewis Hamilton (Großbritannien/1:45,015). Erst hinter dem Mexikaner Sergio Perez im Racing Point (1:45,117) belegte Max Verstappen (Niederlande/1:45,394) als bester Red-Bull-Fahrer Platz sechs.

13. wurde Nico Hülkenberg (Emmerich) im Renault. Vier Plätze vor ihm landete sein australischer Teamkollege Daniel Ricciardo auf Rang neun.