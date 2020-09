Ferrari auch im dritten Monza-Training enttäuschend

Monza (SID) - Auch im dritten freien Training zum Formel-1-Heimspiel in Monza ist Ferrari hinter den eigenen Ansprüchen deutlich zurück geblieben. Sebastian Vettel kam bei der Generalprobe für das Qualifying am Nachmittag (15.00 Uhr/RTL und Sky) nicht über Rang 15 hinaus, der Rückstand des viermaligen Weltmeisters auf die Bestzeit von Mercedes-Pilot Valtteri Bottas (Finnland/1:20,089 Minuten) betrug 1,174 Sekunden.

Ferrari konnte auch im dritten Training nicht überzeugen © SID

Vettels Teamkollege Charles Leclerc, im Vorjahr Sieger auf der Hochgeschwindigkeitsstrecke, erreichte im SF1000 den elften Platz (+0,828), allerdings wurde der Monegasse bei seiner besten Runde von Vettel im Windschatten gezogen.

Weltmeister und WM-Spitzenreiter Lewis Hamilton im zweiten Mercedes ließ es nach seiner Tagesbestzeit am Freitag etwas gemächlicher angehen. Der Brite musste als Fünfter mit 0,350 Sekunden Rückstand auf Bottas auch dem Spanier Carlos Sainz (+0,229), seinem Landsmann Lando Norris (beide McLaren/+0,323) und Renault-Pilot Daniel Ricciardo (+0,330) den Vortritt lassen.

Der Australier Ricciardo musste seinen Boliden allerdings offenbar wegen eines Getriebeproblems in den Schlussminuten der Einheit abstellen, bei einem Getriebewechsel würde er in der Startaufstellung für das achte Saisonrennen am Sonntag (15.10 Uhr/RTL und Sky) fünf Plätze verlieren.