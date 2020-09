Ferraris 1000. Rennen: Vettel mit speziellem Helmdesign

Mugello (SID) - Sebastian Vettel würdigt den 1000. Grand Prix seines Arbeitgebers Ferrari mit einem speziellen Helmdesign. Der Heppenheimer wird beim Großen Preis in Mugello am Sonntag (15.10 Uhr/RTL und Sky) mit einem Kopfschutz an den Start gehen, der Bezug nimmt auf Vergangenheit und Gegenwart des Rennstalls.

Wird Ferrari am Saisonende verlassen: Sebastian Vettel © SID

Die linke Seite des Helms zeigt in einer Handzeichnung mit Bleistift auf vergilbtem Papier den Tipo 125, den ersten Ferrari der Formel-1-Geschichte. Das Auto kam am 21. Mai 1950 in Monaco zum Einsatz. Die rechte Helmseite zeigt das computergenerierte Modell des SF1000, mit dem Vettel und sein Teamkollege Charles Leclerc in diesem Jahr unterwegs sind.

Ferrari hat außer dem Jubiläum momentan allerdings nicht viel zu feiern. Die Scuderia fährt in dieser Saison hoffnungslos hinterher. Vettel wird das Team im Winter in Richtung Aston Martin verlassen.