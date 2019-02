Ferstl vor Abfahrt in Garmisch: "Bin in Form und brauche mich nicht zu verstecken"

Garmisch-Partenkirchen (SID) - Skirennläufer Josef Ferstl startet nach seinem sensationellen Triumph im Super-G von Kitzbühel mit einem guten Gefühl beim Heim-Weltcup in Garmisch-Partenkirchen. "Ich bin in Form und brauche mich nicht zu verstecken", sagte der 30-Jährige vom SC Hammer nach seinem achten Platz im Abschlusstraining für die Abfahrt am Samstag (11.30 Uhr/ARD und Eurosport) auf der Kandahar.

Josef Ferstl startet mit gutem Gefühl in Garmisch © SID

Die weichen Streckenverhältnisse stehen ganz im Gegensatz zur vereisten Streif in Kitzbühel, "dieses Mal haben sie es altersgerecht angepasst", sagte Ferstl mit einem Lächeln: "Ich will im Rennen an die Leistungen anschließen, das Training war ganz okay."

Der Rummel um seine Person sei nach dem Sieg in Kitzbühel zwar anstrengend gewesen, "aber ich habe es genossen", sagte Ferstl. Außerdem sei es schwierig, die Konzentration hochzuhalten. "Kitzbühel hat so viel Energie gekostet, ich muss schauen, dass ich nicht in ein Loch falle", sagte Ferstl: "Die ersten Nächte bin ich erst um halb drei ins Bett gekommen."

Schnellster im Abschlusstraining war Wengen-Sieger Vincent Kriechmayr (Österreich) vor dem Kitzbühel-Sieger Dominik Paris (Italien/+0,31 Sekunden). Der Rückstand von Ferstl (+0,68) hielt sich in Grenzen. "Es haben wieder einige geblufft", sagte er.

Auf die Fans in Garmisch-Partenkirchen bei der Generalprobe für die am Dienstag beginnende WM in Are/Schweden freut sich Ferstl ganz besonders: "Wir werden noch mehr angefeuert als die Konkurrenten, das schadet sicher nicht."

Auch Dominik Schwaiger (Königssee) zeigte bei den Trainings auf der Kandahar gute Leistungen. Im Abschlusstraining landete der 27-Jährige auf Rang 13 (+1,21), im Super-G von Kitzbühel hatte Schwaiger als Zwölfter überzeugt.