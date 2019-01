Filip Kuzmanovski wechselt 2019 zum SC Magdeburg

Magdeburg (SID) - Handball-Bundesligist SC Magdeburg hat die Verpflichtung des mazedonischen Nationalspielers Filip Kuzmanovski nun auch offiziell bestätigt. Der 22 Jahre alte Rückraumspieler hatte beim ersten deutschen Champions-League-Gewinner bereits im März 2017 einen Dreijahresvertrag von 2019 bis 2022 unterschrieben. Er spielt derzeit noch in seiner Heimat für Eurofarm Rabotnik.

Der SC Magedeburg verpflichtet Filip Kuzmanovski © SID

Kuzmanovski, für SCM-Trainer Bennet Wiegert "einer der talentiertesten Rückraumspieler Europas", gehört auch zum mazedonischen Kader für die WM in Deutschland und Dänemark. Dort treffen die Südosteuropäer in der Gruppe B in München auf Kroatien, Spanien, Japan, Island und Bahrain.