Finaltag der Amateure: Drei Livekonferenzen im Ersten

Köln (SID) - Die ARD überträgt am Samstag in drei großen Konferenzen im Ersten vom Finaltag der Amateure. So darf sich der Pokalsieger des Landesverbandes Mittelrhein (Alemannia Aachen oder der 1. FC Düren) in der ersten Hauptrunde auf den Cupverteidiger und Champions-League-Finalisten Bayern München freuen.

Zum fünften Mal in Folge überträgt die ARD die Endspiele um die Fußball-Landespokale. Die Sieger ziehen in die erste Hauptrunde des DFB-Pokals 2020/2021 ein, die vom 11. bis 14. September ausgetragen wird. Aufgrund der Corona-Pandemie war der Finaltag der Amateure vom 23. Mai auf den 22. August verschoben worden.

Das Erste überträgt live von 14.30 bis 19.57 Uhr im Rahmen von drei großen Live-Konferenzen. Julia Scharf und ARD-Experte Thomas Broich moderieren und analysieren die Sendung aus dem Sportschau-Studio in Köln.

Um 14.45 Uhr ist Anpfiff der ersten acht Spiele. Die weiteren Anstoßzeiten sind 16.45 Uhr und 17.45 Uhr. Insgesamt zeigt Das Erste 19 Begegnungen in der Konferenz. Ein Großteil der Spiele wird darüber hinaus einzeln in voller Länge per Livestream auf www.sportschau.de zu sehen sein. Federführer des Finaltags der Amateure 2020 ist der WDR.