Fischer vor Bayern-Spiel: "Wir müssen alles richtig machen"

Berlin (SID) - Trainer Urs Fischer von Union Berlin hat seine Mannschaft vor dem Spiel am Samstag in der Fußball-Bundesliga zu Hause gegen Bayern München (18.30 Uhr/Sky) in die Pflicht genommen. "Wir müssen alles richtig machen. Auch wenn die Bayern nicht ihren besten Tag haben, gewinnen sie Spiele", warnte der Coach.

Fischer freut sich auf das Spiel gegen den Rekordmeister © SID

Fischer forderte großen Einsatz. "Wir müssen in der Arbeit gegen den Ball schauen, dass sie keine Lust bekommen, Fußball zu spielen", meinte der Schweizer, der unter der Woche seinen im Sommer auslaufenden Vertrag beim Tabellensechsten verlängert hat.

Generell freue er sich auf das Spiel. Es sei eine "tolle Aufgabe", gegen den Rekordmeister zu spielen, meinte Fischer. Es gebe auch Möglichkeiten, wie man gegen die Bayern gefährlich werden könne. "Wir werden alles versuchen, Punkte hier zu behalten", meinte der Trainer.