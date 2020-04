Flandern-Rundfahrt "später im Jahr" noch möglich - Van Avermaet gewinnt virtuelle Ausgabe

Brüssel (SID) - Die Organisatoren der Flandern-Rundfahrt in Belgien haben die Hoffnung auf eine spätere Austragung des Frühjahrsklassikers noch nicht aufgegeben. "Wir sind offen für alle Szenarien. Unser Ziel ist es, 'De Ronde' später im Jahr zu organisieren. Aber momentan ist das eine hypothetische Diskussion", sagte Organisator Tomas Van Den Spiegel dem flämischen TV-Sender VRT.

Van Avermaet gewann die virtuelle Flandern-Rundfahrt © SID

Die Flandern-Rundfahrt gehört zu den fünf sogenannten Monumenten des Radsports, das Eintagesrennen wird seit 1919 ohne Unterbrechung ausgetragen. Die diesjährige Ausgabe hätte an diesem Sonntag stattfinden sollen, war wegen der Corona-Pandemie aber bereits am 17. März abgesagt worden.

Ersatzweise traten einige Topfahrer in einem virtuellen Rennen auf den letzten 32 Kilometern der regulären Strecke der Ronde van Vlaanderen gegeneinander an. Über die Online-Plattform Bkool wurden das 13-köpfige Fahrerfeld um Vorjahressieger Alberto Bettiol, Toptalent Remco Evenepoel oder Sprinter Michael Matthews aus den heimischen Wohnzimmern zusammengeschaltet und konnte sich auf der Rolle unter anderem an den legendären Anstiegen Oude Kwaremont und Paterberg messen.

Rio-Olympiasieger Greg van Avermaet gewann die virtuelle Ausgabe der Flandern-Rundfahrt nach einem erfolgreichen Ausreißversuch vor Oliver Naesen und Nicolas Roche.