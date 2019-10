Flensburg zurück in der Erfolgsspur - Hannover kassiert erste Niederlage

Köln (SID) - Während der deutsche Handballmeister SG Flensburg-Handewitt den doppelten Rückschlag gegen die TSV Hannover-Burgdorf gut verdaut hat, sind die Niedersachsen nach ihrem Höhenflug jäh in der Realität gelandet. Flensburg bezwang im Spitzenspiel der Bundesliga die Füchse Berlin vor heimischer Kulisse mit 27:23 (12:9) und kletterte in der Tabelle mit 11:5 Punkten an den Hauptstädtern (10:6) vorbei auf Rang drei.

Magnus Röd gewann mit Flensburg gegen die Löwen © SID

Hannover kassierte dagegen im achten Spiel bei der formstarken MT Melsungen mit 25:31 (15:17) die erste Saisonniederlage, bleibt aber mit 14:2 Punkten Tabellenführer. Das Team von Carlos Ortega hatte zuletzt in Liga und Pokal gegen Flensburg gewonnen.

Rekordmeister THW Kiel feierte beim Tabellen-16. TBV Lemgo Lippe einen 30:27 (17:12)-Arbeitssieg und bleibt mit zwei Spielen weniger und 10:2 Punkten als Fünfter auf Tuchfühlung zur Spitze. In Mannheim wahrten die Rhein Neckar Löwen auch dank 13 Treffern von Nationalmannschaftskapitän Uwe Gensheimer ihre weiße Weste in heimischer Halle. Die Badener bezwangen die zuletzt stark aufspielende HSG Wetzlar mit 29:26 (15:9) und bleiben mit 12:4 Punkten Tabellenzweiter.

In Berlin entwickelte sich zunächst ein ausgeglichenes Spiel, in dem sich Flensburg erst am Ende der ersten Halbzeit mit drei Toren absetzte. In der zweiten Hälfte baute die SG ihren Vorsprung vor 6204 Zuschauern schnell auf fünf Tore aus und feierte am Ende einen ungefährdeten Erfolg.

Vor der Partie hatte Flensburg bekannt gegeben, dass der Vertrag mit Kreisläufer Johannes Golla vorzeitig um zwei weitere Jahre bis 2023 verlängert wurde. Der Jung-Nationalspieler "bedankte" sich mit drei Treffern für das Vertrauen. Erfolgreichster Werfer beim Sieger war Magnus Röd mit fünf Toren, bei den Berlinern traf Hans Lindberg (4/1) am besten. In Melsungen war Nationalspieler Kai Häfner mit seinen sieben Treffern vom Tabellenführer aus Hannover nicht zu stoppen.