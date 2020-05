Flick mahnt vor Restart: "Die ganze Welt schaut auf uns"

München (SID) - Trainer Hansi Flick von Bayern München hat vor dem Restart der Bundesliga an alle Beteiligten appelliert, sich an die Vorgaben von Politik und Deutscher Fußball Liga (DFL) zu halten. "Die ganze Welt schaut auf uns, die ganze Welt schaut auf Deutschland, wie wir das gehandelt bekommen. Wenn wir es schaffen, dass die Saison weitergeht, hat das Signalwirkung für alle Ligen", sagte Flick am Freitag.

Flick konnte in 21 Pflichtspielen 18 Siege einfahren © SID

Den Quarantäne-Verstoß seines Augsburger Kollegen Heiko Herrlich wollte Flick "nicht bewerten", er ergänzte aber: "Er hat ja die richtigen Schlüsse daraus gezogen."

Sein Klub versuche peinlichst genau, sich an das Hygienekonzept der DFL zu halten, sagte Flick, "gerade beim FC Bayern wird ja etwas mehr darauf geschaut, was wir machen". Er sei aber "zufrieden mit der Umsetzung. Ich glaube, dass wir unserer Vorbildfunktion gerecht werden." Die mit dem Thema beauftragte Teammanagerin Kathleen Krüger mache "seit Wochen sensationelle Arbeit".

Flick betonte, er habe es seinen Spielern freigestellt, ob sie beim Wiederbeginn am Sonntag (18.00 Uhr/Sky) dabei sein wollen. Bis auf die verletzten Niklas Süle, Philippe Coutinho und Corentin Tolisso sowie möglicherweise den leicht angeschlagenen Javi Martinez seien aber alle an Bord. "Ich habe keine Angst um meine Spieler", betonte Flick (55).