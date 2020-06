Flick rotiert: Bayern mit Ulreich und Singh

München (SID) - Hansi Flick gibt im Spiel eins nach der 30. deutschen Meisterschaft für Bayern München einigen Reservisten eine Bewährungschance. So lässt der Trainer im letzten Bundesliga-Heimspiel der Saison gegen den SC Freiburg (15.30 Uhr/Sky) etwa Sven Ulreich anstelle von Kapitän Manuel Neuer im Tor spielen.

Sven Ulreich schaut sich nach Alternativen um © SID

Für den 31-jährigen Ulreich, der die Bayern im Sommer wegen der Verpflichtung von Alexander Nübel (Schalke 04) voraussichtlich verlassen wird, ist es der erste Pflichtspieleinsatz in dieser Saison. Außerdem verändert Flick seine Anfangsformation nach dem titelbringenden 1:0 in Bremen auf vier weiteren Positionen: Lucas Hernandez, Javi Martinez, Mickael Cuisance und Sarpreet Singh rücken ins Team. Für Singh (21) ist es das Startelfdebüt in der Bundesliga.

Gegner Freiburg, das noch auf die Europa League hofft, muss wie befürchtet auf Nationalspieler Robin Koch (Rücken) und Lukas Kübler (Knie) verzichten. Coach Christian Streich nimmt Nils Petersen und Lino Tempelmann in die Mannschaft.