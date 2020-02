Flick überrascht: Zirkzee stürmt für Lewandowski

Sinsheim (SID) - Trainer Hansi Flick vom deutschen Fußball-Rekordmeister Bayern München hat bei seiner Startaufstellung für das Punktspiel am Samstag (15.30 Uhr/Sky) bei der TSG Hoffenheim überrascht. Für den verletzten Stürmerstar Robert Lewandowski rückt Joshua Zirkzee in die erste Elf. Der erst 18 Jahre alte Niederländer kam in der Vergangenheit in erster Linie als "Joker" von der Bank.