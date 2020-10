Flick verrät: Steinhaus künftig im Kölner Keller

München (SID) - Schiedsrichterin Bibiana Steinhaus wird dem Deutschen Fußball-Bund wohl auch nach dem Ende ihrer aktiven Karriere erhalten bleiben. Die 41-Jährige, die am Mittwochabend beim Supercup zwischen Bayern München und Borussia Dortmund (3:2) ihr letztes Profispiel leitete, soll als Video-Assistentin in den "Kölner Keller" wechseln. Das verriet Bayern-Coach Hansi Flick.

Der Supercup war das letzte Spiel von Steinhaus © SID

"Sie hat den deutschen Fußball lange geprägt und ihre Sache sensationell gut gemacht", sagte Flick nach dem Spiel über Steinhaus und ergänzte: "Ich kann ihr nur alles, alles Gute für die Zukunft wünschen. Sie bleibt uns ja erhalten, wird in Köln sein und hoffentlich auch da gute Entscheidungen treffen."

Der überraschende Abschied der Pionierin war in den Stunden vor dem Spiel bekannt geworden. Steinhaus war die erste deutsche Unparteiische, die ein Bundesliga-Spiel pfiff. Im Supercup trug mit Steinhaus am Mittwoch ebenfalls zum ersten Mal eine Frau die Verantwortung - und die Polizistin aus Langenhagen kam auch in ihrem letzten Spiel ohne Rote Karte aus.

Die Gründe für ihren Rücktritt liegen im Privaten, Genaueres will Steinhaus zu gegebener Zeit erläutern. Dann könnte sie sich auch zu ihrer möglichen Zukunft im "Keller" erklären.