Flieger kaputt: Hannover mit Panne zum Trainingslagerstart

Hannover (SID) - Fußball-Bundesligist Hannover 96 hat einen chaotischen Start ins Trainingslager zur Rückrunde erwischt. Wegen einer Fehlermeldung am Bremssystem des Fliegers konnte die Mannschaft von Trainer Andre Breitenreiter am Donnerstagmorgen um 7.00 Uhr nicht wie geplant in Richtung Marbella abheben. Außerdem musste das Team zunächst lange im Flugzeug sitzen bleiben, weil keine Treppe zum Aussteigen verfügbar war.

Pech beim Start in Trainingslager bei Hannover 96 © SID

Erst knapp 90 Minuten nach der geplanten Abflugzeit rollte die Maschine zurück in die Parkposition, dann ging es mit einem Bus zurück zum Terminal - aber immerhin wurden zwischendurch Gummibärchen gereicht.

Anschließend plante der Klub um, damit das Team möglichst noch am Donnerstag im Trainingslager in Marbella eintreffen kann - über München sollte es weiter nach Malaga gehen. Der Tabellen-Vorletzte will sich in Marbella bis zum 10. Januar auf den Kampf gegen den Abstieg vorbereiten, in die Rückrunde starten die Niedersachsen am 19. Januar gegen Werder Bremen.