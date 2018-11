Flörsch muss noch ein bis zwei Wochen im Krankenhaus bleiben

Macau (SID) - Rennfahrerin Sophia Flörsch (17) muss nach ihrer Operation an der Wirbelsäule noch "ein bis zwei Wochen" im Krankenhaus bleiben. Das erklärte Lei Wai-seng, Direktor des Conde S. Januario Hospital in Macau. Dort war der komplizierte Eingriff nach dem schlimmen Unfall der Münchnerin beim Weltfinale der Formel 3 am Montag durchgeführt worden. Lei sagte zudem, dass Flörsch ihre Arme und Beine frei bewegen könne, ihre Vitalzeichen seien stabil.

Sophia Flörsch wurde in Macau operiert © SID

Flörsch war bei dem Crash am Sonntag der siebte Halswirbel gebrochen. Die Ärzte entnahmen ihr während der OP Knochensubstanz aus der Hüfte und setzten diese im Wirbel ein, um ihn zu stützen.