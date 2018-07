Florettfechterin Behr verpasst Sprung ins WM-Hauptfeld

Wuxi (SID) - Florettfechterin Leandra Behr (Tauberbischofsheim) hat am zweiten Tag der Weltmeisterschaften in Wuxi/China den Sprung in die Runde der besten 64 verpasst. Ihre Vereinskolleginnen Eva Hampel, Anne Sauer und Leonie Ebert stehen dagegen im Hauptfeld.

Eva Hampel (r.) schaffte es ins Hauptfeld © SID

Hampel siegte im entscheidenden Gefecht um den Einzug ins Hauptfeld gegen Maxine Isabel Esteban (Philippinen) 15:14. Sauer und Ebert mussten aufgrund ihrer Weltranglistenpositionen nicht in der Qualifikation antreten. Die 22 Jahre alte Behr unterlag der Ungarin Kata Kondricz 13:15.