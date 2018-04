Florettfechterin Ebert Dritte beim Heim-Weltcup

Tauberbischofsheim (SID) - Florettfechterin Leonie Ebert hat beim Heim-Weltcup in Tauberbischofsheim mit Platz drei überzeugt. Die 18-jährige schied erst im Halbfinale mit einem 12:15 gegen die frühere Vizeweltmeisterin Jeon Hee Sook aus Südkorea aus.

Leonie Ebert auf dem dritten Platz © SID

"Das war eine knappe Sache. Sie ist mir am Anfang davongerannt. Ich konnte zwar aufholen und ausgleichen, aber dann war ein wenig die Luft raus. Das konnte sie dann für sich nutzen", sagte Ebert.

In der Weltrangliste nähert sich die deutsche Fecht-Hoffnung nach ihren dritten Plätzen in Tauberbischofsheim und beim Grand Prix in Anaheim (USA) vor gut einem Monat zielstrebig den Top Ten. Der Sieg an der Tauber ging an Olympiasiegerin Inna Deriglasowa aus Russland, die im Finale Jeon Hee Sook 13:12 bezwang.