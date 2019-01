Football: Brady und die Patriots im Super Bowl gegen die Rams

New Orleans (SID) - Football-Superstar Tom Brady spielt mit den New England Patriots im Super Bowl um seinen sechsten Meisterschaftsring. Der 41 Jahre alte Quarterback führte sein Team im National-Conference-Finale gegen die Kansas City Chiefs zum 37:31 nach Verlängerung und damit zum zum dritten Mal nacheinander ins Endspiel der amerikanischen Profiliga NFL.

Dort treffen die Patriots am 3. Februar in Atlanta (MEZ 4. Februar 0.30 Uhr/Pro7 und DAZN) auf die Los Angeles Rams. Die Kalifornier gewannen das Halbfinale zwischen den beiden besten Hauptrundenteams bei den New Orleans Saints mit Star-Quarterback Drew Brees trotz eines 0:13-Rückstands 26:23 nach Verlängerung. Die entscheidenden Punkte im Finale der American Conference gelangen Kicker Greg Zuerlein mit einem Field Goal aus 57 Yards.

Der erst 32 Jahre alte Rams-Coach Sean McVay ist der jüngste Trainer der NFL-Geschichte, der den Super Bowl erreicht hat. Die Franchise steht im 53. Finale vor ihrem vierten NFL-Triumph, 1945 gewann sie als Cleveland Rams, 1951 als Los Angeles Rams und 2000 als St. Louis Rams.

Die Patriots haben den Super Bowl in den Spielzeiten 2001, 2003, 2004, 2014 und 2016 gewonnen. Im vergangenen Jahr verloren Brady und seine Pats gegen die Philadelphia Eagles (33:41). Seit Beginn der Ära mit Coach Bill Belichick (66) und Quarterback Brady stand das Team aus Foxborough/Massachusetts neunmal im Finale.