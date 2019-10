Football: Braunschweig gewinnt den German Bowl

Frankfurt/Main (SID) - Rekordchampion New Yorker Lions Braunschweig ist zum zwölften Mal deutscher Football-Meister. Im 41. German Bowl eroberten die Lions am Samstag mit einem 10:7 den Titel nach zwei Jahren von den Schwäbisch Hall Unicorns zurück, die zuvor 50 Spiele in Serie gewonnen hatten.

Die Lions gewinnen zum zwölften Mal den German Bowl © SID

In der gut besuchten Frankfurter Commerzbank-Arena waren beide Teams im Duell der ungeschlagenen GFL-Mannschaften in der Offensive fahrig und fehlerhaft und verbuchten die wenigsten Punkte in der Geschichte des German Bowl. Der Braunschweiger Running Back Chris McClendon brach anfangs des dritten Viertels den Bann und lief zum Touchdown. Schwäbisch Hall kämpfte gegen die starke Lions-Defense trotz eines späten Touchdowns von Joshua Haas vergeblich um ein Comeback.