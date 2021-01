Football: "Fitzmagic" fehlt Dolphins im Schlüsselspiel

Köln (SID) - Die Miami Dolphins müssen in der Football-Profiliga NFL ohne Quarterback Ryan Fitzpatrick um ihr Play-off-Ticket kämpfen. Der 38-Jährige wurde positiv auf Corona getestet und kann am Sonntag (19.00 Uhr MEZ) im letzten Hauptrundenspiel bei den Buffalo Bills nicht auflaufen.

Fitzpatrick (l.) fällt aus - Tagovailoa ersetzt ihn © SID

Fitzpatrick, wegen seiner Wundertaten auf dem Spielfeld "Fitzmagic" genannt, wird von Rookie Tua Tagovailoa ersetzt. Mit einem Sieg bei Fitzpatricks früherem Klub Buffalo hätten die Dolphins ein Ticket für die Meisterrunde sicher. Auch im Falle einer Niederlage der Cleveland Browns, der Baltimore Ravens oder der Indianapolis Colts wäre Miami durch - egal, wie das Spiel bei den Bills ausgeht.

"Das tut weh. Er ist ein Anführer in unserem Team. Er bringt Energie", sagte Dolphins-Safety Eric Rowe und bedauerte Fitzpatricks Ausfall. "Ich bete, dass er keine Symptome hat und es nicht an seine Kinder weitergegeben hat", so Rowe.