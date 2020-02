Football: Kaepernick kündigt Autobiographie an

Köln (SID) - Der in Ungnade gefallene frühere Football-Star Colin Kaepernick schreibt seine ungewöhnliche Geschichte auf. Er werde bis Ende des Jahres eine Autobiographie veröffentlichen, kündigte der 32-Jährige am Donnerstag an. Das Buch soll in seinem eigenen Verlag erscheinen, auch ein Hörbuch ist geplant.

Seit seiner umstrittenen Geste ist Kaepernick ohne Klub © SID

Er wolle "schwarzen und braunen Stimmen Gehör verschaffen, die künftige Generationen ermutigen können", sagte der ehemalige Quarterback.

Kaepernick hatte 2016 mit seinem Kniefall während der US-Hymne aus Protest gegen Rassismus weltweites Aufsehen erregt. Seit der Diskussion über diese Geste findet er in der NFL keinen Job mehr.