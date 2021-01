Football: Kamara und Fitzpatrick positiv auf COVID-19

Köln (SID) - Nächste prominente Coronafälle in der National Football League (NFL): Star-Runningback Alvin Kamara von den New Orleans Saints ist laut eines ESPN-Berichts positiv getestet worden und droht für den Beginn der Play-offs auszufallen. Auf jeden Fall würde er das letzte Spiel der Regular Season bei den Carolina Panthers verpassen. Quarterback Ryan Fitzpatrick fehlt den Miami Dolphins zudem am Wochenende im Kampf um das Play-off-Ticket bei den Buffalo Bills.

Fitzpatrick (l.) fällt aus - Tagovailoa ersetzt ihn © SID

Kamara (25) hatte am vergangenen Wochenende beim Saints-Kantersieg gegen die Minnesota Vikings (52:33) sechs Touchdowns erlaufen, was zuvor nur Ernie Nevers für die Chicago Cardinals im Jahr 1929 gelungen war. Sein Ausfall wäre für die Offensive des Titelanwärters ein schwerer Schlag.

Fitzpatrick (38), wegen seiner Wundertaten auf dem Spielfeld "Fitzmagic" genannt, wird von Rookie Tua Tagovailoa ersetzt. Mit einem Sieg bei Fitzpatricks früherem Klub Buffalo hätten die Dolphins ein Ticket für die Meisterrunde sicher. Auch im Falle einer Niederlage der Cleveland Browns, der Baltimore Ravens oder der Indianapolis Colts wäre Miami durch - egal, wie das Spiel bei den Bills ausgeht.

"Das tut weh. Er ist ein Anführer in unserem Team. Er bringt Energie", sagte Dolphins-Safety Eric Rowe und bedauerte Fitzpatricks Ausfall. "Ich bete, dass er keine Symptome hat und es nicht an seine Kinder weitergegeben hat", so Rowe.