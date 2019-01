Football: Los Angeles Rams spielen um den Super Bowl

New Orleans (SID) - Die Los Angeles Rams spielen in der amerikanischen Football-Profiliga NFL um den Super Bowl. Die Kalifornier gewannen das Halbfinale zwischen den beiden besten Hauptrundenteams bei den New Orleans Saints mit Star-Quarterback Drew Brees trotz eines 0:13-Rückstands mit 26:23 nach Verlängerung. Die entscheidenden Punkte im Finale der American Conference gelangen Kicker Greg Zuerlein mit einem Field Goal aus 57 Yards.

Böhringer und Kuhn wurden von ihren NFL-Teams entlassen © SID

Gegner im Finale um den 53. Super Bowl sind am 3. Februar (MEZ 4. Februar 0.30 Uhr/Pro7 und DAZN) in Atlanta die Kansas City Chiefs oder die New England Patriots, die sich in der Nacht zum Montag im National-Conference-Finale gegenüberstanden.

Der erst 32 Jahre alte Rams-Coach Sean McVay ist der jüngste Trainer der NFL-Geschichte, der den Super Bowl erreicht hat. Die Franchise steht vor ihrem vierten NFL-Triumph, 1945 gewann sie als Cleveland Rams, 1951 als Los Angeles Rams und 2000 als St. Louis Rams.