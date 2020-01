Football: "OBJ" droht nach Schlag auf Gesäß Ärger mit der Polizei

Köln (SID) - Dem Footballstar Odell Beckham Jr. droht wegen des Schlags auf das Gesäß eines Sicherheitsmannes Ärger. Die Polizei von New Orleans hat einen Haftbefehl wegen leichter Körperverletzung gegen den Wide Receiver der Cleveland Browns erlassen. Das berichtet der US-Sender ESPN.

OBJ schlug einem Sicherheitsmann auf das Gesäß © SID

Auf einem im Internet kursierenden Video ist zu sehen, wie "OBJ" in der Kabine seines ehemaligen Teams der Louisiana State University nach dem Gewinn der College-Meisterschaft am Montag in New Orleans einem Mann in Uniform von hinten auf das Gesäß schlägt.

Die Browns reagierten mit einem kurzen Statement. "Wir haben Kenntnis von dem Vorfall und stehen in Kontakt mit Odell und seinen Vertretern. Sie kooperieren mit den Behörden, um die Situation angemessen zu behandeln", teilte der Klub mit.

Der exzentrische Profi war in der Vergangenheit immer wieder aufgefallen. So hatte sich der 27-Jährige unbeliebt gemacht, weil er bei seinem Debüt für die Browns mit einer 370.000 Dollar teuren Uhr aufgelaufen war.