Football-Star Brees durchbricht als Erster 7000-Pässe-Marke

New Orleans (SID) - Star-Quarterback Drew Brees von den New Orleans Saints aus der US-Football-Liga NFL hat einen weiteren Meilenstein in seiner großen Karriere erreicht. Beim 27:24-Sieg gegen die Carolina Panthers brachte der 41-Jährige 29 Pässe an den Mann und übertraf damit als erster NFL-Spieler die Marke von 7000 vollständigen Pässen.

Drew Brees hat eine historische Marke geknackt © SID

Mit 7021 Completions führt der Super-Bowl-Sieger von 2010 das Ranking vor weiteren Ikonen an: Der sechsmalige Super-Bowl-Champion Tom Brady hatte vor seinem Spiel mit den Tampa Bucaneers am Sonntagabend bei den Las Vegas Raiders als Zweitplatzierter 6520 gefangene Pässe geworfen, es folgen die nicht mehr aktiven Brett Favre (6300) und Peyton Manning (6125).

In den beiden Königs-Disziplinen lag Brees nach seinem Sonntagsspiel ebenfalls an der Spitze: Bei den geworfenen Yards führte Brees mit 79.034 vor Brady, bei den Touchdown-Pässen mit 558:555.