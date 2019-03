Footballer Nzeocha spielt bei den Buffalo Bills vor

Buffalo (SID) - Football-Profi Mark Nzeocha hat auf der Suche nach einem neuen Vertrag in der US-Liga NFL bei den Buffalo Bills vorgespielt. Das berichtete der US-Sender ESPN. Der Linebacker war in den vergangenen beiden Spielzeiten für die San Francisco 49ers im Einsatz.

Mark Nzeocha spielte zuvor für die San Francisco 49er © SID

In der Saison 2018/19 stand Nzeocha in allen 16 Partien auf dem Feld, startete dreimal und avancierte zu einem der Schlüsselspieler in den "Special Teams", die in besonderen Spielsituationen auf das Feld kommen. Insgesamt bestritt der 29-Jährige aus Ansbach bisher 31 Partien in seiner NFL-Karriere, die 2015 bei den Dallas Cowboys begann.