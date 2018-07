Formel 1: Auch Bottas verlängert bei Mercedes

Hockenheim (SID) - Der Finne Valtteri Bottas (28) wird mindestens auch in der kommenden Formel-1-Saison für Mercedes an den Start gehen. Wie das Weltmeisterteam am Freitag am Rande des Großen Preises von Deutschland mitteilte, verlängerten beide Parteien den auslaufenden Vertrag bis 2019. Mercedes hat zudem die Option auf ein weiteres Jahr.

Valtteri Bottas verlängert seinen Vertrag bei Mercedes © SID

"Valtteri hat in dieser Saison exzellente Leistungen gezeigt. Ohne unsere Fehler sowie seine Pechsträhne könnte er im Moment sogar die Fahrer-Weltmeisterschaft anführen", sagte Mercedes-Motorsportchef Toto Wolff über den dreimaligen Grand-Prix-Sieger. Erst am Donnerstag hatte Mercedes bei seinem Heimrennen die Vertragsverlängerung von Weltmeister Lewis Hamilton (Großbritannien) bis 2020 bekannt gegeben.

Wolff führte aus: "Valtteris Beziehung zum Team - Lewis eingeschlossen - ist offen, vertrauensvoll und komplett ohne politische Spielchen. Das sind die Zutaten, die man braucht, wenn man in beiden Weltmeisterschaften gegen starke Rivalen kämpft."

Bottas erklärte: "Das Team kennt meine Leistung, und der Vertrag ist ein großartiges Zeichen für das Vertrauen in mich und mein fahrerisches Können. Ich will weiterhin Leistungen auf hohem Niveau zeigen - und so die Entscheidung des Teams für 2020 zu einem Kinderspiel machen."

Bottas überzeugte in dieser Saison mit konstant guten Leistungen, allerdings ist der 28-Jährige auch aufgrund von Defekten noch ohne Saisonsieg. Vor dem elften von 21 Läufen am Sonntag (15.10 Uhr/RTL) belegt Bottas mit 104 Punkten lediglich den fünften Rang in der Fahrerwertung. WM-Spitzenreiter Sebastian Vettel (Heppenheim/Ferrari) hat bereits 171 Zähler gesammelt.

Anfang 2017 hatte Bottas die Nachfolge des zurückgetretenen Weltmeisters Nico Rosberg bei den Silberpfeilen angetreten. Sein Einjahresvertrag wurde im vergangenen September erstmals um eine weitere Saison verlängert.

Damit sind bereits vier der sechs Top-Cockpits für 2019 vergeben. Neben Hamilton sind auch Vettel bei Ferrari und der Niederländer Max Verstappen bei Red Bull bis Ende 2020 fix gebunden.