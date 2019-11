Formel 1: Aus für Vettel in Runde neun

Austin (SID) - Pole-Mann Valtteri Bottas hat seine Position beim Start zum Großen Preis der USA in Austin erfolgreich verteidigt. Der Mercedes-Fahrer kehrte als Spitzenreiter aus der ersten Runde zurück, dahinter folgten Max Verstappen im Red Bull und Weltmeister Lewis Hamilton im zweiten Mercedes.

Vettel schied in der neunten Runde aus © SID

Die beiden Ferrari kamen zunächst nicht zurecht, während Charles Leclerc sich aber wieder fing, rutschte Vettel von Platz zwei am Start auf Position sieben ab. Der viermalige Weltmeister klagte über extremes Übersteuern seines Autos.

In der neunten Runde war das Rennen für Sebastian Vettel beendet. An seinem Ferrari brach die hintere rechte Aufhängung, Vettel trudelte in die Auslaufzone.

Nach zehn von 56 Runden führte Bottas vor Verstappen, Hamilton, Leclerc, Ricciardo und Norris. Zehnter ist Nico Hülkenberg im Renault.