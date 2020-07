Formel 1: Bottas gewinnt in Österreich, Vettel nach Unfall weit zurück

Spielberg bei Knittelfeld (SID) - Mercedes-Pilot Valtteri Bottas (Finnland) hat den Auftakt der neuen Formel-1-Saison gewonnen und damit gleich eine Kampfansage an Teamkollege Lewis Hamilton (Großbritannien) geschickt. Bottas siegte am Sonntag in Österreich vor Ferrari-Pilot Charles Leclerc (Monaco) und dem Engländer Lando Norris im McLaren. Weltmeister Hamilton kam zwar hinter Bottas ins Ziel, erhielt aber kurz vor Schluss eine Fünf-Sekunden-Strafe und wurde auf Platz vier zurückgestuft.

Bottas gewinnt den Auftakt der neuen Formel-1-Saison © SID

Sebastian Vettel (Heppenheim) war im nicht siegfähigen Ferrari lange nur im Mittelfeld unterwegs, nach einem Dreher zur Rennhalbzeit fiel er dann weit zurück und landete auf Rang zehn.

"Ich bin ehrlich gesagt froh, dass es nur ein Dreher war. Das Auto war ganz schwierig zu fahren. Es war der Wurm drin. Ich hatte unglaubliche Probleme, auf der Strecke zu bleiben", polterte Vettel bei Sky: "Wir waren das ganze Wochenende zu langsam. Ich bin eineinhalb Sekunden langsamer als am Freitag im Training. Das kann nicht ganz stimmen."

"Man kann die Saison nicht besser starten", sagte Bottas. Leclerc hatte indes Rang zwei "nicht erwartet. Das ist eine Überraschung. Klar hatten wir auch etwas Glück: Es gab Crashs, die Strafe gegen Lewis. Wir hatten nicht die Pace, aber der zweite Platz ist sehr zufriedenstellend."

Und mehr, als Ferrari ohne die Zeitstrafen und Ausfälle bei der Konkurrenz hätte erreichen können. "Vorne können wir im Moment nicht viel mitreden", sagte Vettel bei RTL: "Unter normalen Umständen sind die Plätze fünf bis sieben gerade das, was für uns drin ist. Wir haben jede Menge Arbeit."

Norris, mit 20 Jahren drittjüngster Fahrer auf einem Formel-1-Podium, war schlicht "sprachlos. Zwischendurch dachte ich, ich hätte es echt vermasselt. Es ist unglaublich, was wir für einen Schritt nach vorne gemacht haben."

Vettel erlebte damit einen bitteren Start in seine letzte Saison bei Ferrari, sein auslaufender Vertrag wird nicht verlängert. Das Formel-1-Jahr hatte eigentlich am 15. März in Australien eröffnet werden sollen, die Corona-Pandemie sorgte aber für den spätesten Start der Geschichte.

Für Bottas, in diesem Jahr möglicherweise einziger echter Herausforderer von Hamilton, war es der achte Sieg der Karriere. Zum zweiten Mal nach 2017 gewann der Finne in Spielberg.